Vivalia : les opérations non urgentes ont bien repris à l’hôpital d’Arlon

Après la cyberattaque qui s'est produite il y a plus de deux semaines, l’activité opératoire non urgente a repris ce mardi au sein de Vivalia. Un redémarrage progressif qui s’effectue site par site. Ainsi, 4 salles de l’hôpital d’Arlon sont les premières à refonctionner ce mardi avec un programme opératoire modéré. Opérations à nouveau possibles grâce au rétablissement de l’imagerie médicale et du dossier informatisé de chaque patient ; les services de radiologie récupèrent en effet progressivement les flux informatiques permettant d’envoyer les images en salle d’opération. Néanmoins, en amont de l’opération en elle-même, beaucoup de procédures se font encore à la main et cela prend donc du temps, comme nous le confirme le Docteur Antonio Pereira, le directeur médical des cliniques Sud-Luxembourg :

" Nous avons accès aux images de radiologie et aux dossiers des patients mais il y a toute une série de procédures qui continuent à être faites sur papier, qui n’ont pas d’implications directes sur le traitement ou une intervention sur le patient mais qui ont un impact sur l’organisation du travail : les vérifications d’identité, les demandes au laboratoire, etc., tout cela doit être fait sur support papier, et ça, ça prend beaucoup plus de temps que les automatismes que nous permettent l’informatique."

Le nombre d’interventions au bloc opératoire d’Arlon est, par conséquent, inférieur à la normale. " On est à peine à la moitié de ce qui est programmé normalement ". Ce mardi, par exemple, une quinzaine d’interventions ont été programmées contre une trentaine en temps normal. Néanmoins, cette reprise progressive est cruciale : "On doit fournir des soins dans toute une province et c’est vrai qu’il est difficile d’éternellement retarder les opérations ".

Les opérations vont aussi, petit à petit, reprendre dans les hôpitaux de Marche, Libramont et Bastogne.

Au niveau des consultations, les services sont, peu à peu, équipés de nouveau PC. Vivalia souhaite redémarrer l’ensemble des consultations au plus tard lundi prochain.