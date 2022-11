Vivalia : le personnel infirmier français ne sera pas imposé en Belgique avant 2024

Un an de répit pour le personnel infirmier français qui travaille dans les hôpitaux belges.

Il y a quelques jours, le Député-Bourgmestre de Tintigny, Benoît Piedboeuf tirait la sonnette d’alarme en rappelant qu’au 1er janvier 2023, les infirmières françaises seraient imposées en Belgique, et non plus en France.

Or la taxation belge étant moins favorable que la taxation française, il était fort probable que ces infirmiers et infirmières quittent les hôpitaux de la province. Un scénario catastrophe en cette période de pénurie de personnel soignant surtout pour hôpital d’Arlon où une infirmière sur 3 est française.

Finalement, la pression a été bénéfique. Le cabinet du ministre des Finances, Vincent Van Peteghem, a informé Benoît Piedboeuf que ce changement du lieu d’imposition n’aurait pas lieu avant le 1er janvier 2024.

Un soulagement, un répit d’un an, mais le combat continue pour la suite.