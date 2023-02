Vivalia 2025 : le permis unique refusé, mais la direction se dit "sereine"

Nouveau rebondissement, ce lundi, dans le cadre du projet Vivalia 2025. Pour rappel, l’intercommunale hospitalière souhaite concentrer ses services au sein d’un futur nouvel hôpital qui devrait se situer à Houdemont (Habay). Voici quelques mois, le permis unique de 6500 pages a été déposé auprès de l’administration dans le but d’obtenir un feu vert pour entamer la construction. Le fonctionnaire délégué de la Région wallonne vient de rendre son avis. Dans l’état actuel des choses, c’est un refus. "Nous nous étions préparés à ce scénario. Nous sommes un peu surpris, mais cela n’impacte pas notre détermination de mener ce projet jusqu’au bout", explique Yves Planchard, le Président de Vivalia, lors de la conférence de presse organisée, en urgence, ce mardi après-midi.

"L’avenir des soins de santé est en jeu"

Sur les 221 pages d’avis du fonctionnaire délégué, on distingue deux volets. Le premier concerne le permis environnemental et le second s’intéresse au permis d’urbanisme. Et c’est au niveau de ce dernier que cela coince. "Nous retenons beaucoup de positif concernant le permis environnemental. Nous prenons bien sûr acte du refus, mais ce qui semble poser problème, c’est la localisation de cet hôpital. Nous respectons l’avis du fonctionnaire", ajoute Pascal Mertens, le directeur général de Vivalia. Dans le projet initial, deux emplacements étaient plébiscités : "Habay-gare" et Houdemont. Sauf que pour Vivalia, il n’y a pas d’autres choix possibles. "Ce projet doit voir le jour, car l’avenir des soins de santé de qualité en province de Luxembourg est en jeu. Nous devons coûte que coûte poursuivre ce projet", ont expliqué en substance Vincent Delrue et France Riguelle, les responsables du projet Vivalia 2025.

Vers le dépôt d’un recours

Vivalia dispose désormais de 20 jours légaux pour introduire un recours via son conseil d’administration. Hasard du calendrier, celui-ci est prévu pour le vendredi 24 février. Même si la direction n’a parlé que de "fortes présomptions" quant à l’introduction d’un recours, on imagine mal, vu la détermination de l’intercommunale, l’abandon pur et simple du projet ou de le recommencer à zéro. Ensuite, ce sera au gouvernement wallon de se prononcer sur la question. Tant que celui-ci n’aura pas rendu son avis, le projet restera suspendu.