Vivaldi & Venezia

Le 29 mai à 10 h

On ne peut séparer Vivaldi de Venise. Les concertos de Vivaldi sont des jeux de lumière et de couleurs. La fébrilité de leur impulsion rythmique, leurs contrastes colorés donnent la réplique aux scintillement chatoyants des Guardi et des Tiepolo. Ces concertos sont également un admirable portrait de leur auteur. Ils dessinent le mouvement d'un homme en perpétuel déplacement, avec sa hâte, la variété de son imagination, ses élans, la liberté de son geste. Partout apparaît cette exubérance naturelle qui fait de ce prêtre malingre un volcan musical permanent. (Claude et Jean-François Labie)