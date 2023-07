"Vivaldi, le souffle de Venise", sur les traces du prêtre roux dans une Sérénissime flamboyante

Tout au long de l'été, nous vous proposons de redécouvrir les plus grands feuilletons de Musiq3. Et parmi ceux-ci, retrouvez le magnifique feuilleton Vivaldi, le souffle de Venise que Cécile Poss avait consacré au plus célèbre des compositeurs vénitiens.

La musique d’Antonio Vivaldi est étroitement liée à la ville dans laquelle le compositeur s’épanouit, Venise.

Aux XVIIe et XVIIIe siècles, la république de Venise vit de ses réserves et plutôt que de choisir l’austérité pour assurer sa survie, la Sérénissime décide de vivre ses derniers moments dans un gigantesque feu d’artifice. La fête, le rite, les jeux, le libertinage, la joie de vivre, le spectacle, le théâtre et l’opéra marquent l’esprit de la lagune et s’imprègnent dans la musique de Vivaldi.

Auteur d’une cinquantaine d’opéras, Vivaldi est également impresario, lui qui souffrait d’asthme et se plaignait d’avoir une santé fragile, aura mené quatre vies en une. Prêtre, impresario, compositeur et professeur auprès des jeunes filles issues du célèbre orphelinat, La Pieta.

Le maître incontesté du violon donnera ses premières lettres de noblesse au genre du concerto en plaçant un ou plusieurs solistes en dialogue avec le tutti. Il ouvre ainsi la voie royale aux concertos classiques.