VivaCité vous accompagne tout l’été : voici le programme 2023

Nouveaux visages, nouvelle ambiance ! De nouveaux chroniqueurs et chroniqueuses au top accompagnent Cyril et Livia Dushkoff. A leurs côtés : Jonathan Cerrada et Sacha Buyse pour les conseils beauté quand David Jeanmotte sera absent.

Cette année, Le 8/9 continue vous révélera nos talents émergents, ponctué d’infos décalées, people et fun… Le mix parfait de cette émission estivale.

Du lundi au vendredi de 9h à 11h, en simultané sur VivaCité et sur La Une.