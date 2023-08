VivaCité : quelles sont les nouveautés qui vous attendent à la rentrée ?

C’est VOTRE nouveau jeu de la rentrée avec aux commandes un tout nouveau duo : Livia Dushkoff et Hugues Hamelynck ! Chaque jour, un champion ou une championne remet son titre en jeu face à 4 challengers et devinez quoi ? Ces challengers, c'est VOUS ! Vous formerez une équipe pour tenter de détrôner le champion ou la championne en 4 manches. Votre but ? Accumuler plus de points pour chiper sa place et sa cagnotte. Et cerise sur le gâteau : lors de chaque émission, la cagnotte peut grimper de 200€. Alors, êtes-vous prêts à relever le défi et à entrer dans le cercle très prisé des champions ?

Participez au casting !

Du lundi au vendredi de 13h à 15h.