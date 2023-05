VivaCité est de sortie ce samedi 6 mai pour la Fête de l’Iris

Le samedi 6 mai, de 10h30 à 13h, Philippe Jauniaux présentera le Tip Top en direct depuis le Parlement européen dans le cadre de la Journée de l’Europe et de la Fête de L’Iris. En ce jour exceptionnel, le Parlement européen vous ouvre ses portes et vous propose différentes visites et activités.

Plus d'infos sur le site du Parlement européen.

De 13h à 15h, Hugues Hamelynck animera une émission spéciale.

Venez également danser avec le "Iris Tipik Electro Night", point d'orgue de la Fête de l’Iris dès 19h : Kid Noize, Martin Solveig, Peter Luts et Simon LeSaint vous feront vibrer !

Plus d’informations sur www.fetedeliris.brussels.