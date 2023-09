VivaCité au cœur des villes pour fêter les 70 ans de la télé lors de la grande opération RTBF « 70 ans ensemble, de la TV au digital »

La RTBF fête ses 70 ans cette année. Pour l’occasion, du 27 septembre au 28 octobre, elle implante un village RTBF Expériences au cœur de 5 villes (Mons, Liège, Namur, Charleroi et Bruxelles), qui vous permettra de vivre des expériences immersives intéressantes et ludiques. VivaCité est bien sûr de la partie et vous y proposera des émissions en direct : les matinales de chaque région (6h-8h), C’est pas fini (17h-19h) avec Patrick Weber et son équipe et Les Ambassadeurs (15h-17h). Venez à leur rencontre !

VivaCité sera présente lors de chaque étape de cette tournée. Voici le planning de nos émissions qui accompagneront l’événement :

Jeudi 28/9 : Hainaut Matin

Mercredi 4/10 : Liège Matin

Mercredi 11/10 : Namur Matin

Mercredi 18/10 : Charleroi Matin

Mercredi 25/10 : Bruxelles Matin

Si vous êtes parmi les 100 premiers, vous vous verrez offrir un petit-déjeuner entre 7h et 8h30 !

Tous les jeudis : C’est pas fini

Tous les vendredis : Les Ambassadeurs

Le samedi 30 septembre, c’est le bâtiment de Média Ouest (RTBF Mons) qui ouvrira ses portes pour 4 ateliers conjoints VivaCité / Classic 21 : découverte des studios, de la façon dont on couvre l’info, rencontre avec les animateurs, enregistrement d’un podcast…

Vous avez été tellement nombreux à vous inscrire que les visites sont malheureusement déjà complètes.

Et sur VivaCité, chaque jour entre 12h et 13h jusqu’au 27 octobre, Fanny Jandrain recevra un invité pour parcourir avec lui de grands moments de télé, de nombreux souvenirs et anecdotes.

Les villages RTBF Expériences seront situés aux adresses suivantes :