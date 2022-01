Viva Weekend PROMENADE AVEC BREL DANS BRUXELLES

PROMENADE

AVEC BREL DANS BRUXELLES

Promenade à pied dans le centre-ville avec audio-guide.

Découvrez la ville et marchez avec Jacques Brel dans les rues de Bruxelles. À chacun de vos pas, la voix de l’artiste, ses chansons, ses commentaires et les anecdotes d’une quinzaine de témoins, vous accompagnent alors dans sa ville natale vers des lieux qui inspirent un commentaire en lien avec Jacques Brel.

Circuits de 1h15, 2h ou 2h40 au choix.

Des interviews, des témoignages et des chansons de Jacques Brel pour cadencer vos pas sur les pavés bruxellois et découvrir sa ville natale. Une promenade pour écouter un récit qui danse entre souvenirs et émotions au rythme des chansons dans les rues du Bruxelles de Brel.



Cette promenade, conçue et commentée par Miche et France propose une succession de moments de complicité avec Jacques, avec ceux qui l’ont bien connu et qui l’évoquent avec le coeur. Plus de 16 voix vous parlent, plus de 22 chansons vous transportent, plus de 37 lieux sont évoqués.



Au départ de la Fondation Brel, vos pas vous mèneront de la Grand Place à la Monnaie, de la Place Sainte Catherine à l’Ancienne Belgique, de tavernes en restaurants, de confidences en rêves partagés.