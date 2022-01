Viva Weekend "Où marcher ?" Parcours didactiques de la Vesdre

Parcours didactiques de la Vesdre

A quelques kilomètres d’Eupen, le barrage de la Vesdre est l’un des plus grands de Wallonie avec ceux de la Gileppe et du lac de l’Eau d’Heure. Il retient plus de 25 millions de mètres cubes d’eau. Deux sentiers didactiques y informent les familles de manière ludique.

Le sentier didactique de l’eau

Sur un parcours facile d’1 km, quatre panneaux d’information instruisent les visiteurs de manière vivante et ludique sur la construction du barrage, l’eau, la station d’épuration et toutes ses possibilités. Départ : au barrage d’Eupen en contrebas du restaurant.

Foxy : le sentier didactique et ludique de la forêt

Sur un parcours de 2,5 km, des panneaux didactiques expliquent la faune et la flore typiques de l’Ardenne. L’effigie du petit renard Foxy accompagne le visiteur tout au long du trajet et le conduit au milieu des forêts (hêtres, chênes et sapins) et le long d’un ruisseau.

Découvrez les sentiers de randonnées et de vélo au départ du barrage de la Vesdre !