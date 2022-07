Viva Sport, la chaîne encore plus sport de VivaCité

Tout l’été, rendez-vous sur le canal Viva Sport pour suivre les étapes du Tour de France en direct dès le 1er juillet. En vacances, chez vous, au bureau, en Belgique ou à l’étranger, vivez la Grande Boucle en intégralité et même davantage !

L'étape sera retransmise dès le départ et, à 15h, Samuël Grulois et Frédéric Amorison prennent la main pour vous faire vivre l'étape au plus près des coureurs tandis que Jérôme Helguers vous transmettra l'ambiance du peloton avec des interviews et réactions. David Houdret, en studio depuis la Belgique, sera lui aussi de la partie.

Tous les après-midis, toute l’équipe vous emmène sur les routes danoises, belges et françaises pour cette 109ème édition, de la super blanche des belles filles au Galibier en passant par les pavés du Nord.

Et juste après l’arrivée, le débrief avec Complètement Tour de 18h à 19h avec toute l’équipe et le sage Jean-Luc Vandenbroucke.

Au programme de ce dispositif exceptionnel, des invités de prestige (d’anciens coureurs, des amoureux du cyclisme…Bernard Hinault sera le premier d’entre eux), du tourisme, de l’humour, de l’histoire du cyclisme bien sûr avec une chronique sur les expressions du vélo...

Il y a 20 ans disparaissait une voix mythique du Tour en la personne de Luc Varenne. 20 ans plus tard, la radio se transforme pour perpétuer la tradition du Tour et continuer de faire vivre la plus grande des courses cyclistes à tous les passionnés.