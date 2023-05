"VIVA!Opera" un concert avec Jodie Devos, Denzil Delaere et Pierre Doyen, gagnez deux places !

Comme chaque saison, Classique à l'Abbaye clôture son programme par un concert fantastique : VIVA!Opera.

C'est donc à l'Abbaye de Dieleghem que la soprano Jodie Devos, le ténor Denzil Delaere et le baryton Pierre Doyen, prêtent leurs voix à un choix judicieux d'airs et de duos d'opéra et d'opérette, pimentés par Veronika Iltchenko au piano.

Laissez-vous emporter par la voix de ces chanteurs dont le talent les a déjà portés au-devant de la scène internationale.

Au programme, des airs et duos grandioses d'opéras légendaires de Mozart, Puccini, Bizet, Verdi,...

Infos : Classique à l'Abbaye : VIVA!Opera (Jodie Devos, Denzil Delaere, Pierre Doyen) toutes les dates de représentation - billetterie et réservation (infinitix.be)

Le dimanche 4 juin à 15 heures, gagnez deux places !