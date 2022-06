"Viva Frida Kahlo – Immersive Experience" à découvrir tout l’été au Viage – Digital Art Theatre

Frida Kahlo est aujourd’hui ancrée dans l’imaginaire collectif comme un symbole de liberté et de modernité. Son œuvre reprend des sujets tabous qui sont actuellement au cœur des débats de sociétés telles que l’avortement, les fausses couches ou encore la question du genre sexuel.

Frida aimait se parer des tenues traditionnelles des tribus autochtones mexicaines – les Tehuanas. Dans cette société matriarcale, les femmes sont au cœur de la communauté et vivent de façon libre et indépendante. Frida s’est rapidement imposée en tant que figure de proue du féminisme en plaçant la cause des femmes au cœur de sa vie et de son œuvre. Elle prend la parole pour défendre cette masse "soumise et silencieuse". Son visage armé de son célèbre mono-sourcil est devenu un symbole d’anticonformisme dans la culture populaire.

Au fil des décennies, Frida Kahlo "la fille de la Révolution" est devenue un mythe à travers le monde. Sur sa dernière œuvre qui est une ode à la vie et à la mort, Frida écrivit "Viva La Vida" (Vive la vie). Son courage et son envie de vivre nous inspirent encore aujourd’hui.

"Viva Frida Kahlo" raconte la vie, la passion et les souffrances de cette peintre mexicaine.

Son œuvre magistrale est à découvrir de toute urgence à travers des projections panoramiques qui vous feront rentrer directement au cœur de l’univers de Frida Kahlo.

