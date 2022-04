« Viva Frida Kahlo – Immersive Experience » à découvrir au Viage – Digital Art Theatre !

Frida Kahlo, née d'une mère mexicaine et d'un père immigrant allemand, a exploré son identité et sa douleur à travers son art.

Jeune adulte, elle a passé une grande partie de sa vie confinée dans un lit d'hôpital. Elle a appris à peindre "par ennui" et, dans ses premières années, a réalisé de nombreux autoportraits colorés.

Plus tard, elle rencontra Diego Rivera, un homme qui a joué un rôle majeur dans sa vie, tant sur le plan professionnel que personnel. Collègue artiste et grand amour de Frida Kahlo, elle a entretenu une relation publique et tumultueuse avec Diego Rivera qui a servi de base à nombre des œuvres les plus connues de l’artiste mexicaine.