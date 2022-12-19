Viva For Life: куб на площі Бертрікс! | Viva for Life à Bertrix

Viva For Life – це операція RTBF. Щороку протягом 10 років на площі великого міста на тиждень встановлюється студія. Протягом 6 днів і 6 ночей аніматори чергують біля мікрофона, щоб оживити цей скляний куб і зібрати кошти на користь асоціацій. Навколо куба організовано багато заходів. Не соромтеся піти подивитися!
Чому ця операція?
У франкомовній Бельгії 80 000 дітей страждають від бідності, їхнє здоров’я, добробут і розвиток знаходяться під загрозою. Ці цифри, безумовно, погіршаться з огляду на кризу, яку ми переживаємо.
Метою Viva For Life є підтримка асоціацій, які оточують родини. З моменту заснування організація профінансувала майже тисячу проектів у сфері раннього дитинства та бідності. Минулого року було зібрано 7 мільйонів 500 тисяч євро
Урочистості в кулуарах Viva For Life
Для цього 10-го видання саме в Бертрікс, у провінції Люксембург, оселився "куб" Viva for life. Всередині троє аніматорів по черзі забезпечують справжній "марафон солідарності" на 144 години прямого ефіру. Їх закривають у перший день операції. Вони сплять, їдять, миються на місці (не на виду, можемо вас заспокоїти!)…і виходять лише через 6 днів, "доставлені" зіркою. Цього року ним стане DJ Quentin Mosimann.
А поки звільніть місце для розваг, викликів солідарності, дегустацій, сюрпризів, ігор, дитячих свят, ролерних трас і, звісно, концертів. Вони завжди дуже популярні, особливо ввечері. Тисячі людей відвідують різні шоу, які пропонуються. Це безкоштовно, не соромтеся перевірити це.
Ось посилання на афішу концерту (примітка, стаття французькою): Viva for Life: постер артистів, присутніх на Bertrix у вітрині - Viva for Life : l’affiche des artistes présents à Bertrix en showcase - rtbf.be
На практиці
Куб Viva For Life встановлений на Place des Trois Fers, у центрі Bertrix.
Площа знаходиться приблизно в п'ятнадцяти хвилинах ходьби від вокзалу.
Якщо ви приїхали автобусом, ось лінії, які зупиняються поблизу Place des Trois Fers: 40, 66, 163a, 165c та 411 (В середньому їздять два автобуси на годину. Останній автобус відправляється від станції о 18:49 і останній автобус відправляється з Place des Trois Fers о 19:11)