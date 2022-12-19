Viva For Life: куб на площі Бертрікс! | Viva for Life à Bertrix

Viva For Life – це операція RTBF. Щороку протягом 10 років на площі великого міста на тиждень встановлюється студія. Протягом 6 днів і 6 ночей аніматори чергують біля мікрофона, щоб оживити цей скляний куб і зібрати кошти на користь асоціацій. Навколо куба організовано багато заходів. Не соромтеся піти подивитися!

Чому ця операція?

У франкомовній Бельгії 80 000 дітей страждають від бідності, їхнє здоров’я, добробут і розвиток знаходяться під загрозою. Ці цифри, безумовно, погіршаться з огляду на кризу, яку ми переживаємо.

Метою Viva For Life є підтримка асоціацій, які оточують родини. З моменту заснування організація профінансувала майже тисячу проектів у сфері раннього дитинства та бідності. Минулого року було зібрано 7 мільйонів 500 тисяч євро

Урочистості в кулуарах Viva For Life

Для цього 10-го видання саме в Бертрікс, у провінції Люксембург, оселився "куб" Viva for life. Всередині троє аніматорів по черзі забезпечують справжній "марафон солідарності" на 144 години прямого ефіру. Їх закривають у перший день операції. Вони сплять, їдять, миються на місці (не на виду, можемо вас заспокоїти!)…і виходять лише через 6 днів, "доставлені" зіркою. Цього року ним стане DJ Quentin Mosimann.

А поки звільніть місце для розваг, викликів солідарності, дегустацій, сюрпризів, ігор, дитячих свят, ролерних трас і, звісно, ​​концертів. Вони завжди дуже популярні, особливо ввечері. Тисячі людей відвідують різні шоу, які пропонуються. Це безкоштовно, не соромтеся перевірити це.

Ось посилання на афішу концерту (примітка, стаття французькою): Viva for Life: постер артистів, присутніх на Bertrix у вітрині - Viva for Life : l’affiche des artistes présents à Bertrix en showcase - rtbf.be

На практиці

Куб Viva For Life встановлений на Place des Trois Fers, у центрі Bertrix.

Площа знаходиться приблизно в п'ятнадцяти хвилинах ходьби від вокзалу.

Якщо ви приїхали автобусом, ось лінії, які зупиняються поблизу Place des Trois Fers: 40, 66, 163a, 165c та 411 (В середньому їздять два автобуси на годину. Останній автобус відправляється від станції о 18:49 і останній автобус відправляється з Place des Trois Fers о 19:11)