Viva For Life: куб на площі Бертрікс! | Viva for Life à Bertrix

Viva For Life : un cube sur la place de Bertrix !

Viva For Life est une opération de la RTBF. Chaque année, depuis 10 ans, un studio s’installe pendant une semaine sur la place d’une grande ville. Pendant 6 jours et 6 nuits, des animateurs se relaient au micro, pour faire vivre ce cube de verre et collecter des fonds au profit d’associations. Autour du cube, un tas d’activités sont organisées. N’hésitez pas à aller y faire un tour !

Pourquoi cette opération ?

En Belgique francophone, 80 000 enfants souffrent de pauvreté et voient leur santé, leur bien-être, leur développement mis en péril. Ces chiffres vont certainement s’aggraver vu la crise que nous connaissons.

L’objectif de Viva For Life est de soutenir des associations qui entourent les familles. Depuis ses débuts, l’organisation a permis de financer près d’un millier de projets dans le secteur de la petite enfance et de la pauvreté. L’an dernier, 7 millions 500 000 euros ont été collectés

Les festivités en marge de Viva For Life

Pour cette 10e édition, c’est à Bertrix, en province de Luxembourg, que le " cube " de Viva for life s’est installé. A l’intérieur, trois animateurs se relaient pour assurer un véritable " marathon solidaire " de 144 heures de direct. Ils sont enfermés le premier jour de l’opération. Ils dorment, mangent, se lavent sur place (pas à la vue de tous, on vous rassure !)…et ne sortent que 6 jours plus tard, " délivrés " par une star. Cette année, ce sera le DJ Quentin Mosimann.

Entretemps, place aux animations, aux défis solidaires, aux dégustations, aux invités surprises, aux jeux, boums pour enfants, pistes de rollers, et bien sûr, aux concerts. Ils rencontrent toujours beaucoup de succès, surtout le soir. Des milliers de personnes assistent aux différents shows qui sont proposés. C’est gratuit, n’hésitez pas à aller y faire un tour.

Voici un lien vers l’affiche des concerts (attention, article en français) : Viva for Life : l’affiche des artistes présents à Bertrix en showcase - rtbf.be

En pratique

Le Cube de Viva For Life est installé Place des Trois Fers, dans le centre de Bertrix.

La place se situe à une quinzaine de minutes, à pied, de la gare.

Si vous venez en bus, voici les lignes qui s’arrêtent à proximité de la place des Trois Fers : 40, 66, 163a, 165c et 411 (En moyenne, deux bus circulent par heure. Le dernier bus partant de la gare est à 18h49 et le dernier bus partant de la Place des Trois Fers est à 19h11)