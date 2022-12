Marc Pinilla est venu plus un peu plus tôt dans le cube pour discuter avec Ophélie et Marco.

Quand Ophélie lui a rappelé les statistiques de la pauvreté infantile, Marc a réagi, touché : "C’est affligeant […] tout le monde se doit de faire un don ici pour Viva for Life, il faut faire un geste.

Soutenir un enfant c’est aussi se faire plaisir, finalement. C’est sauver une âme fragile qui ne demande qu’à vivre heureuse.

"Il faut ouvrir les yeux sur ces choses qui ne vont pas et faire du mieux qu’on peut avec les moyens du bord pour soutenir ces enfants et essayer d’éradiquer ça de cette société."