Viva for Life : Sara nous raconte une blague grivoise bien osée !

Viva for Life, ce sont aussi des fous rires et, quand la fatigue commence à pointer, on se laisse aller à quelques blagues parfois salaces.

Et c’est Sara qui entame la série des blagues grivoises avec un classique très osé, on ne fait pas dans la dentelle !

Tout part d’une chanson française bien connue, "On va s’aimer" de Gilbert Montagné et d’une question tout innocente : "on va s’aimer c’est faire crac-crac ?" Il n’en faudra pas plus pour que les trois animateurs et leurs invités Tamara Payne, Michael Pachen et Christophe Bourdon. Après un léger débat sur les métaphores de la chanson, une mention honorable à la reprise carolo "On va ketter", Sara rentre dans le vif du sujet : "Quel est l’endroit le plus fou où vous l’avez fait ?"

Mais Tamara refuse de répondre (on se demande pourquoi) et renchéri avec un moment télé mémorable d’un couple flamand. Lors d’un micro-trottoir, un présentateur demande à des couples où ils ont fait l’amour la dernière fois. Une dame regarde son mari pour voir si elle a le droit de répondre, après un hochement rassurant de son époux, elle répond…

C’est finalement Sara qui s’exclame : "dans le cul!"