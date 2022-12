Viva for Life : Sara émue par la sensibilité et la bienveillance d’Etienne qui donne deux fois 2500€ !

Etienne, un auditeur de Viva for Life, a donné ce matin 2500€ au profit de l’opération. Il a aussi partagé son histoire et a expliqué à Sara pourquoi c’était important pour lui de faire ce don. Un moment qui a fortement ému l’animatrice. Mais cette après-midi, surprise ! Etienne est de retour, avec Marco cette fois, pour doubler son don. Incroyable.

Une des particularités de Viva for Life, c’est que c’est vous qui vous occupez de la programmation musicale. Tout ce que vous avez à faire, c’est un don ! On vous laisse ensuite le choix du morceau qui sera diffusé.

Etienne, un auditeur de Viva for Life, a décidé ce matin de faire un don assez conséquent : 2500€. Et quand Sarah lui demande les raisons d’une telle générosité, celui-ci répond, avec une extrême bienveillance : "Nous ne sommes pas n’importe quoi sur cette Terre. Nous avons tous en nous une petite lumière de quelque chose […] Je ne peux pas rester indifférent à votre cause. On ne peut pas vivre des carences trop fortes. Tout humain a droit à de l’affection, de la nourriture, de la chaleur, des soins… " Un témoignage qui a particulièrement touché Sara.

"Je vous écoute chaque année, et je trouve votre participation très prenante à l’égard de nos âmes, de ce que nous sommes. Je ne pouvais pas rester sans faire ce geste […] " poursuit-il, avant d’ajouter, juste avant de raccrocher : "Et c’est dans beaucoup de choses simples qu’on retrouve le bonheur !". Sara confirme, avouant même que c’est son leitmotiv.