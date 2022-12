Viva for Life : Sara De Paduwa fait du rodéo sur Marco

Sur la Place des 3 fers, Minimax, le partenaire du jour propose au public un défi mouvementé avec, à la clef, un adoucisseur Minimax. Pour le remporter, rien de plus simple, il vous suffit de rester le plus longtemps possible sur un taureau mécanique. Le participant qui sera resté le plus longtemps remportera le Minimax.

Marion, notre reporter en dehors du cube a rendu Sara Jalouse en faisant un tour de taureau mécanique. Ne pouvant pas sortir du cube Sara De Paduwa a fait avec les moyens du bord. En effet, l’animatrice s’est jetée sur le dos de Marco qui est parti dans un tour mouvementé du cube. Une séquence drôle qui témoigne de l’énergie que les animateurs du cube sont prêts à investir en faveur de Viva for Life.

Viva for Life a financé 166 associations avec plus de 7,5 millions de dons récoltés l’an dernier. De nombreuses associations ont besoin de votre générosité cette année plus que jamais pour réaliser leur travail de première urgence auprès des enfants.