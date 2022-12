Viva For Life : revivez le showcase de Kid Noize et Alex Germys à Bertrix

Sur la place des 3 Fers de Bertrix, la soirée de lancement continue avec le showcase de Kid Noize et Alex Germys.

Après la performance de Jenifer sur la scène du nouveau cube de Viva For Life, c'est au tour de Kid Noize de prendre le relais. Musicien, DJ et producteur, l'homme originaire de la région de Bruxelles est caché derrière un masque de singe dans toutes ses performances. Il a commencé la musique à l'âge de 13 ans. Il était venu rencontrer les animateurs à Tournai en 2021 et il rempile cette année pour soutenir la cause.

C'est Alex Germys qui conclut la soirée musicale sur la place de Bertrix. Il commence à s’intéresser à la composition à 16 ans puis, tombe sur les premières vidéos de Stromae où il explique comment il fait pour composer des chansons et l'aventure démarre. Si Alex Germys n’a pas collaboré avec Stromae, il peut, aujourd’hui, présenter fièrement le large panel de ces collaborations, de Loïc Nottet à Alex Lucas en passant par Charles.