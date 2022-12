Viva for Life : quelques activités conviviales à faire à Bertrix

L’écurie de la plaine

Certaines écuries mobilisent leurs chevaux et leur attelage pour la cause Viva for Life. Les meneurs vous attendent pour partager un moment convivial dès le samedi 17 à partir de 14h et le dimanche 18/12 dès 10h. Tous les bénéfices seront reversés à la cause.

Info : Page Facebook

Un tas d'autres activités s'offrent à vous sur la place des Trois Fers à Bertrix.