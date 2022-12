Viva for Life : quand Sara parle de ses pets face à un Marco circonspect

Viva for Life c’est aussi l’occasion d’apprendre à mieux connaître vos animateurs préférés. Marco a choisi de demander à Sara si elle préfère faire un pet bruyant ou un silencieux très odorant. Cette question va faire remonter chez l’animatrice quelques souvenirs qu’elle a choisi de nous partager.

Alors qu’elle était encore étudiante, Sara travaillait dans un restaurant, elle explique qu’elle travaillait de 17h à 2h et qu’il lui arrivait d’avoir des dérangements. Dans le restaurant dont elle parle, les tables étaient très proches les unes des autres. Et parfois, lorsqu’elle prenait la commande d’une table et qu’elle sentait la pression monter ; elle essayait d’évacuer cela silencieusement. Un moment gênant qui, selon les dires de l’animatrice, est devenu presque un jeu.

Cette anecdote a beaucoup fait rire Marco et Sara qui s’est souvenue d’un autre moment gênant. À l’époque, Sara avait un régime alimentaire à base de fruits et de légumes, avec ce régime elle avait un très bon transit. Un jour, elle se rend dans un magasin à Londres avec sa meilleure amie et cette dernière lui dit "ils ont un problème ici, il y a un tuyau qui a lâché ici ?". Le problème de tuyauterie était en réalité un problème de transit chez Sara. Résultat, des années plus tard, elles sont toujours meilleures amies.

Viva for Life a financé 166 associations avec plus de 7,5 millions de dons récoltés l’an dernier. De nombreuses associations ont besoin de votre générosité cette année plus que jamais pour réaliser leur travail de première urgence auprès des enfants.