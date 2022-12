Viva for Life : quand Sara, Ophélie et leurs invités se lancent dans une soirée karaoké

La nuit dans le cube, les animateurs reçoivent des invités pour les accompagner tout au long de la nuit. Pour cette 4e nuit de cette 10e édition de Viva for Life, Ophélie a passé la première partie de la nuit avec l’équipe de Vivre Ici, représentée par Aurore Peignois, Arno Goies et Maxime Maillet. Pour la seconde partie de la nuit, Sara a accueilli Ivan, son acolyte de The Dancer et Kristofer de "N’oubliez pas les paroles".

Cette 4e nuit était placée sous le signe de la musique, en effet, le cube s’est transformé en club de karaoké avec non pas une, non pas deux mais bien trois prestations de karaoké.

Pour la première prestation de la soirée, Ophélie s’est lancée dans un duo avec Maxime Maillet sur le célèbre titre de Céline Dion et Garou, "Sous le vent".