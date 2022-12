Viva for Life : Ophélie Fontana présente la météo et le mobilinfo avec des marshmallows en bouche

Pour la nuit, Ophélie Fontana a pu compter sur le soutien de l’équipe de Perex qui a fait la pluie et le beau temps à l’intérieur du cube de Viva for Life. Jean-Marc Streel, Pascal Laroche, Nicolas-Xavier Ladouce et Amandine Eymard ont lancé un défi à Ophélie, lire des phrases en rapport avec la météo et le mobilinfo avec des marshmallows en bouche.

Pascal Laroche commence par expliquer à Ophélie que pour apprendre à ses étudiants à bien articuler, il leur conseille de mettre 2 marshmallows en bouche. Ophélie suit donc ce conseil avant de découvrir une liste de mots et de phrases en rapport avec la météo et le mobilinfo. L’objectif pour Ophélie est de faire deviner à ses quatre invités les mots de la liste, fous rires assurés.

Après avoir prononcé les premiers mots, "voiture en panne" Ophélie se rend compte qu’elle aura besoin de plus de marshmallow pour compliquer la tâche de Jean-Marc, Pascal, Nicolas-Xavier et Amandine. Avec ses trois marshmallows en bouche, Ophélie a transformé "embouteillage" en "Nutella", "le ring de Bruxelles" en "string de Bruxelles", "il y a du gel au-dessus du sillon Sambre et Meuse" en "la buvette de la Meuse". Une séquence riche en sucre et en bave pour Ophélie Fontana qui a réussi à faire deviner l’intégralité des mots et des phrases.