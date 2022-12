Viva for Life : Ophélie et Marco pètent les plombs lors d'une battle d’appel aux dons chantée !

Fou rire garantit ! Ce jeudi soir, à moins de 24 heures de la fin de Viva for Life, Sara a lancé un challenge à Ophélie et Marco, les "Tic et Tac" de l’opération. Leur mission : chanter un appel aux dons en se collant le plus possible à l’extrait de la chanson que Sara choisie. Tout y passe : rap, opéra, rock, jazz…

Dire que nos animateurs donnent tout pour cette dernière soirée dans le cube serait un euphémisme… Très vite, Ophélie et Marco dérapent et pètent les plombs, pour le plus grand plaisir du public présent devant le cube, qui aura ensuite la grande responsabilité de choisir le meilleur des deux !

Un extrait désopilant à voir et à revoir sans modération.