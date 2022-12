Viva for Life : Mosimann se confie sur son enfance précarisée mais bienveillante

Dix après les avoir enfermés lors de la première édition, c’est Mosimann qui libérera les animateurs de Viva for Life du cube au terme des 144 heures de direct qui ont commencé le 17 décembre.

C’est un invité de marque qui est venu rendre visite à Sara, Ophélie et Marco ! Très relax et sympathique, l’ancien coach de The Voice Belgique et gagnant de la saison 7 de la Star Academy Mosimann a directement complimenté Sara lors de son entrée dans le cube : "Comment est-ce que c’est possible d’être aussi en forme ? ! C’est quoi ton secret ?" Sara lui explique alors qu’elle tire son énergie des dons, des témoignages, des sourires, et des visites à la boîte à dons. "Oh je suis si content d’être là !" affirme Mosimann.

Très à l’aise, le DJ décide de rester encore un peu parmi eux, en se mettant dans leur peau pour les dernières heures. Il est donc allé discuter à la boîte à don et tester la barre de pompier, et il écoute religieusement Sara lorsqu’elle discute au micro : "Je suis bien là avec vous moi, je suis au chaud, je suis bien".