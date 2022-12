Viva for Life : Mosimann enflamme la Place des 3 fers pour la sortie des animateurs

Lors de la première édition de Viva for Life, Mosimann était venu enfermer les animateurs dans le cube. Aujourd’hui il est présent pour les libérer à l’issue de cette 10e édition. Avant cela, il a interprété son dernier single, "Dancing On My Own".

Viva for Life, c’est chaque année une incroyable opération de solidarité, un défi de 144h d’antenne relevé par nos animateurs Sara, Ophélie et Marco, une mobilisation venue de toute la Fédération Wallonie-Bruxelles et des dons qui permettent, jour après jour, de faire grimper la cagnotte. Le montant final est désormais connu, cette 10e édition de Viva for Life aura permis de récolter 8.034.120 euros. Un montant extraordinaire qui a été dévoilé juste avant le début du set de Mosimann.

Plus tôt dans la journée, Mosimann était passé dans le cube pour apporter son soutien à Sara, Ophélie et Marco. Il a ensuite enflammé la Place des 3 fers de Bertrix avec son single "Dancing On My Own".