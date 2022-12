Viva for Life : Mosimann enflamme la Place des 3 fers avec son dernier single "Dancing on my own"

Lors de la première édition de Viva for Life, Mosimann était venu enfermer les animateurs dans le cube. Aujourd’hui il est présent pour les libérer à l’issue de cette 10e édition. Avant cela, il a interprété son dernier single, "Dancing On My Own".

Après être passé dans le cube pour apporter son soutien à Sara, Ophélie et Marco, Mosimann s’est rendu sur la scène au-dessus du cube pour enflammer la Place des 3 fers de Bertrix avec son single "Dancing On My Own".

Ce single à la mélodie preneuse et au rythme effréné a réchauffé le public venu des quatre coins de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour assister à la sortie de Sara, Ophélie et Marco du cube.

Seul on n’arrive à rien. Mais ensemble, on peut changer l’avenir de milliers d’enfants. Si chacun de nous participe maintenant avec ses propres moyens, on peut tous contribuer à améliorer la qualité de vie de ces enfants. Vous savez ce qu’il vous reste à faire.