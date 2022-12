Viva for Life : moment d’hilarité quand Ophélie tente de communiquer avec ses homologues allemands, Wunderbar !

Les Allemands ont sauté le pas Viva for Life en organisant leur toute première édition. Ophélie et Marco les ont donc appelés en visio, pour les encourager. Mais quand il s’agit de communiquer et de jongler entre l’allemand, le français et l’anglais… ça donne de jolis moments de malaise et d’incompréhension.

Dès le début de l’appel, les Allemands, voulant bien faire, lancent un joyeux "Ça vaaaaa ?" pour briser la glace, visiblement ravis d’avoir de petites nouvelles de la Belgique. Mais Ophélie, qui avait entendu "Saraaaa ?", leur répond de but en blanc : "Nein ! Ophélie ! Ophélie hier !", provoquant un fou rire en plateau.

S’en est ensuite suivi un échange de cadeau, ainsi qu’une petite conversation sympathique entre animateurs, savamment traduite au fur et à mesure par Ophélie… pour notre plus grand plaisir.

"On a maîtrisé grave ! Wunderbar !" s’est réjouie Ophélie à la fin de l’appel, encore un peu gênée.