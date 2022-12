Viva for Life : Michael Pachen imite David Jeanmotte dans le cube

Les nuits dans le cube de Viva for Life sont souvent mouvementées entre invités surprises, activités improbables et fous rires les animateurs n’ont pas le temps de s’ennuyer.

Pour cette 5e nuit de Viva for Life, l’équipe des Ambassadeurs a tenu compagnie à Sara. Suite au Grand Blind Test de Mister Cover, il restait quelques éléments de costumes. Michael Pachen en a profité pour se déguiser en Michou et l’imiter mais cette interprétation s’est vite transformée en une imitation du chroniqueur star du 8/9 et du Grand Cactus, David Jeanmotte. Une imitation réussie qui a beaucoup fait rire dans le cube.

En cette période de Noël et à quelques heures du réveillon, on a tous envie d’être généreux avec ceux qu’on aime. Ces enfants dont on vous parle depuis le début de la semaine, ont plus que jamais besoin de votre soutien. Faites un don.