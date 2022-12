Viva for Life : merci aux auditeurs de Musiq3 pour leur générosité !

Grâce à vous et votre grande générosité, Musiq3 a récolté la somme de 12.907€ cette semaine à travers l’émission Choix Multiples et notre concert du 21 décembre au Studio 4 de Flagey d’Alexandre Tharaud et de l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie sous la direction de Vahan Mardirossian, au profit de Viva for Life.

Pour cette dixième édition de Viva for Life, vous avez été nombreux à appeler Tania Markovic et Vanessa Fantinel lors de l’émission Choix Multiples. Pour ceux qui ont loupé le téléphone, vos dons et choix musicaux sur la plateforme de dons ont été accueillis chaleureusement par l’équipe.

Vous avez été nombreux à également nous rejoindre au concert du pianiste Alexandre Tharaud accompagné de l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, sous la direction de Vahan Mardirossian, ce mercredi 21 décembre à Flagey. La soirée au profit de Viva for Life s’est déroulée dans un Studio 4 enthousiaste et en musique — de film — interprétée par un pianiste lumineux et sensible à la cause.

Depuis dix ans maintenant, Viva for Life vient en aide aux associations qui luttent contre la pauvreté infantile. Une nouvelle édition qui a encore mobilisé son fameux cube, cette fois-ci à Bertrix, et une panoplie de nouveautés.

Durant toute la semaine, vous avez une nouvelle fois été au rendez-vous ! Grâce à vous, Musiq3 rapporte un chèque de 12.907€ à Viva for Life pour cette édition 2023. Merci à tous !