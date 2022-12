Viva for Life : les futurs prêtres de Belgique chantent a cappella pour Sara de Paduwa

Il s’en passe des choses devant le cube de Viva for Life sur la place des 3 Fers ! Les donateurs de la boîte à don se suivent et ne ressemblent pas. Alors que Sara de Paduwa était derrière le micro, les séminaristes francophones de Belgique sont venus lui faire une belle surprise.

Les futurs prêtres de Belgique ont apporté leur pierre à l’édifice pour la cause en don… et en chanson ! Sara de Paduwa a eu le plaisir de les entendre chanter "Venez, Divin Messie" a cappella. La chorale fait en effet partie de leur formation. Découvrez ce moment ci-dessus.

La mobilisation continue

Vous êtes au rendez-vous chaque année. Grâce à Viva for Life, depuis 10 ans, on sensibilise et on donne aux associations les moyens d’accompagner les enfants précarisés. Cette année, on compte à nouveau sur vous parce que les besoins sont encore plus importants. On n’y arrivera pas sans vous. Faites un don.