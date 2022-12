Viva for Life : les deux recettes de Carlo sur base des 6 ingrédients du cube

Découvrez les deux recettes proposées par Carlo de Pascale sur base des 5 ingrédients sélectionnés par Marco hier ainsi que l’ingrédient mystère : des escargots au beurre à l’ail.

Souvenez-vous, le premier soir Marco choisissait 5 ingrédients dans le distributeur frigo du cube. Comme vous le savez, cette année les choses ont changé pour les estomacs de nos trois animateurs : Sara, Ophélie et Marco se mettront aux fourneaux chaque jour pour cuisiner eux-mêmes 5 aliments sélectionnés la veille par un des animateurs. Et le lendemain, on découvre un ingrédient mystère qui s’ajoute à la liste et qu’il faudra cuisiner également.

Les ingrédients du premier jour : des lardons, des pennes, des champignons de paris, de la crème et de carottes. Toutes les recettes sont composées pour 3 personnes puisqu’ils sont trois dans le cube. Vous pourrez donc adapter les portions en fonction.