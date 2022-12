Pour permettre à nos animateurs de tenir le coup et d’être focus pour renforcer leur effort au profit de la cause, chaque animateur ne sera dorénavant plus désigné pour animer une plage horaire spécifique en radio. Cela permettra ainsi à chacun de conserver un max de force pour les défis à relever, pour recueillir les témoignages poignants et pour vivre les grands moments d’émotions qui les attendent dans l’aventure Viva for Life. Mais attention à ne pas dormir trop profondément parce que les habitants du nouveau Cube sur la place de Bertrix vont se passer le relais sans interruption via le buzzer ! Il faudra donc être au taquet...

Un marathon radio qui s’annonce toujours plus intense !