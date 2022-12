Viva for Life : les chansons qui ont généré les plus gros dons ce 22 décembre

Quelles sont les chansons qui ont généré les plus gros dons à Viva for Life ce jeudi 22 décembre ?

À chaque don, vous pouvez demander la chanson de votre choix. Si chaque don, même le plus minuscule fait la différence, certains sont plus gros que d’autres. D’ailleurs, vous pouvez faire bouger le top 5 des chansons les plus demandées jusqu’à aujourd’hui pendant l’opération… Tous à vos dons !

Ce n’est pas un concours mais on se demande quelles chansons ont été demandées pour les plus gros sommes ce 22 décembre à Viva for Life !