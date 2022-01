Viva for Life : le programme du 18 décembre

Viva for Life est à suivre en radio sur Vivacité, sur La Une, sur Auvio, sur le web et les réseaux sociaux... Mais aussi sur la Grand-Place de Tournai. Découvrez le programme du mercredi 18 décembre. C'est une journée pour les enfants qui vous attend !

09h00 à 21h00 : Ouverture du chalet des défis. Pour la troisième année, Les organisateurs d’événements accrédités par Viva for Life sont invités à nous rejoindre sur la Grand-Place de Tournai dans un espace qui leur est entièrement consacré ! Cet espace 2.0 leur sera entièrement consacré et servira également à les mettre en avant via des interviews radios avec nos Tintins reporters. De 9h à 21h, le "chalet des défis" accueillera ses visiteurs pour une remise de chèque officielle et une animation photo exclusive, créée par Priintr. Ils repartiront avec les photos en main propre ; et ces photos seront diffusées dans les grands écrans de la place ; ils les recevront par mails et elles seront diffusées sur les canaux web et RS de Viva for Life.

10h00 : Ouverture des chalets Viva for Life et partenaires. Chaque jour, le magasin Viva for Life vendra différents goodies au profit de l’opération tout au long de la journée. Les partenaires de l’opération proposeront également diverses activités dans un chalet non loin du cube. Le 18/12, Broze vendra des figurines Schtroumpfs (4€ pour 1, 10€ pour 3 au profit de Viva for Life).

10h30 : la chorégraphie Viva for Life. Le défi a été lancé à tous : transformer la Grand-Place de Tournai en piste de danse géante. Et les écoles participantes sont déjà nombreuses ! A 10h30, nous vous attendons tous pour la chorégraphie Viva for Life sur l’hymne de la 7e édition, "Wake up" de Broken Back et Henri PFR.

12h00 : Ouverture du marché de Noël.

14h30 : Showcase de la jeune chanteuse Angelina sur la Grand-Place de Tournai.

15h00 : Le nouvel héros des enfants Rocky et sa complice Lily viendront sur scène pour un show inédit. Petits et grands pourront ensuite le rencontrer Rocky sur la Grand Place de Tournai pour un meet & greet exclusif. Un moment qui promet d'être mémorable.

De 10h à 16h : Tout au long de la journée, les équipes d’OUFtivi animeront un grand atelier de réparation de jouets avec Prezy. Dès 10h sur la Grand-Place de Tournai, vous pourrez faire réparer des jouets électriques, et déguster de délicieux cookies.

17h30 : Warm up DJ Stéphane Baert.

17h30 à 21h00 : Viva Bar Life sur la Grand-Place.

18h00 : Arrivée du défi "Liège-Tournai à vélo" sur la Grand-Place. Partis au matin du lundi 16/12, les élèves Centre Scolaire S2J de Liège comptent bien arriver sur la Grand Place de Tournai en fin d’après-midi. Venez les soutenir et les féliciter afin de faire vivre le sport et la solidarité.

18h30 à 19h20 : la quotidienne sur La Une.

19h20 : Showcase Tryo, Les Innocents et Gauvain Sers sur la scène de Viva for Life.

21h45 : La chorégraphie Viva for Life sur la Grand-Place de Tournai.

23h40 : Les nuits de Viva for Life. Suivez les folles nuits de Viva for Life jusque 1h du matin sur La Une avec pour thème "Bienvenue à Tournai" en compagnie de Cyril et des nordistes de la RTBF. Comme toujours, ça continue sur en radio et Auvio.