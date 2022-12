Viva for Life : la recette du chef Jordan sur base des 6 ingrédients un peu étranges du cube

Cuire le boulgour et mélangez toutes les 2-3 minutes pour que ça n’accroche pas dans le fond ;

Ne pas hésiter à aromatiser l’eau de cuisson avec une herbe, ou tout autre élément comme une épice ou un légume. Dans le cas de cette recette, nous aurions pu ajouter une toute petite quantité de fromage de Herve mixée au préalable dans l’eau de cuisson. Ensuite si on ne veut rien jeter, il suffit de récupérer l’eau de cuisson et la faire bouillir longtemps jusqu’à obtenir liquide concentré que l’on peut ajouter dans une autre préparation

Sortir le corned-beef et mélanger une petite partie du fenouil découpé en fins dès. Ajouter beaucoup de piment d’Espelette, du tabasco, du poivre, du curry, mais pas de sel.

Faire chauffer à blanc sans matière grasse et lancer votre viande dedans tout en mélangeant constamment jusqu’à cuisson et légère caramélisation.

Couper le fenouil en 2 dans la longueur puis découper un quart du fenouil en fines lamelles. Ajouter deux cuillères à soupe d’huile d’olive, une pincée de sel et un tour de moulin à poivre et mélanger. Récupérer les " parures " pour les faire bouillir à l’eau non salée pour un faire bouillon pour un autre plat.