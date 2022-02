Viva For Life : la Maison d’accueil "le Kangourou" rénove ses chambres et retrouve le sourire

Chaque jour des femmes et des enfants victimes de violences intrafamiliales viennent s’abriter dans cette maison d’accueil à Saint-Ghislain. Elle peut accueillir 35 personnes (11 mamans et 24 enfants), mais entretenir ce centre coûte cher. Il faut y aller étape par étape grâce à des événements caritatifs comme Viva For Life.

Actuellement quelques chambres font déjà peau neuve. D’autres sont en attente d’un bon coup de pinceau pour que chacun se sente comme chez soi.