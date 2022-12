Viva for Life : l’adorable danse d’une école primaire tournaisienne sur la place des 3 Fers

Cette année, le grand concours de "La Choré des classes" au profit de Viva for Life a mobilisé de nombreux enfants dans tout le pays. La classe élue gagnante a eu le plaisir de venir présenter leur chorée sur la place des 3 Fers, sous les yeux attendris de Sara De Paduwa et Marco Leulier.

C’est sur l’hymne de Viva for Life "As It Was" que la classe gagnante de l’école de la communauté française de Taintignies se trémousse devant le cube. Quatre jours auront suffi aux élèves pour créer une chorée qui aura eu le don de séduire Marco, Sara et le public présent sur place dont les nombreux parents venus soutenir leurs petits bouts sur la place.