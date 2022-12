Viva for Life, jour 3 : entre vives émotions et fous rires, la fatigue commence à se faire sentir

De jolis moments d’émotions, des rires, mais aussi des larmes : voici le cocktail de cette troisième journée dans le cube pour nos animateurs Ophélie, Sara et Marco. Revivez le résumé de cette journée bien remplie en vidéo et en photos.

Clairement, la fatigue commence à se ressentir dans le cube, même si nos animateurs se disent infatigables : "On est encore plus en forme qu’au début !" affirme Ophélie. Oui, oui, on vous croit !

Après Raphaël Scaini et Adrien Devyver, c’est Cyril qui a été mis au défi par Viva for Life. Il a donc intégré le cube pour la soirée. Une soirée au cours de laquelle les habitants du cube se sont complètement lâchés, allant jusqu’à déclencher une bataille d’eau et de savon entre Cyril et Sara.