"Le public était chaud malgré la fraîcheur du temps !". Jenifer, revigorée par ses performances, a ensuite passé un petit moment convivial au micro de Marco et d’Ophélie. "Réunir autant de gens pour une aussi noble cause, c’est hyper touchant. Je suis d’autant plus fière d’être ici, d’être témoin de cet élan de solidarité […]"

La chanteuse, qui fête cette année ses 20 ans de carrière et qui vient de sortir son nouvel album sobrement intitulé "N°9" se dit très concernée par le monde dans lequel elle vit. "On croit que je vis dans les paillettes, mais pas du tout !"