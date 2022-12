Viva for Life : Jean-Philippe Darcis dévoile sa recette des macarons

Place à la pâtisserie dans le cube de Viva for Life ! Sara De Paduwa a été mise au défi d’appeler Jean-Philippe Darcis pour lui demander sa recette de macaron au chocolat. Régalez-vous.

Les ingrédients

Coque chocolat :

220g de blancs d’œufs

250g de sucre

240g de poudre d’amande

210g de sucre glace

30g de coco

Ganache chocolat :

200g de chocolat noir 60%

150g de chocolat lait 300g de crème fraiche

Tout d’abord, réaliser les coques de macarons

Préparation

Tout d’abord, réaliser les coques de macarons :

Tamiser le sucre glace avec le cacao et la poudre d’amande. Monter les blancs en neige et les serrer avec le sucre. Macaronner les blancs en neige avec ce mélange. Dresser sur papier cuisson et tapoter la plaque sur le plan de travail pour lisser les macarons. Laisser crouter au moins 30 minutes. Cuire dans un four à 150°C durant 15 minutes.

Ensuite, réaliser la ganache au chocolat :

Hacher finement le chocolat noir et le chocolat au lait puis les mélanger dans un cul de poule. Faire bouillir la crème et la verser à moitié sur le mélange de chocolats. A l’aide d’une cuillère en bois, mélanger ou centre du mélange pour réaliser un noyau élastique de chocolat et réaliser une émulsion. Verser progressivement le reste de la crème en conservant cette émulsion. Laisser refroidir couvert d’un plastique pendant plusieurs heures à température ambiante. Remplir une poche et dresser une boule de ganache entre deux coques de macaron.

L’astuce du chef :

Réaliser la ganache le jour avant et laisser la refroidir lentement à température ambiante. Ainsi, il suffira de la détendre légerement avec une cuillère en bois et elle sera plus facile à dresser.