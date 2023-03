Viva for Life et Bertrix à nouveau unis en 2023 pour la 11e édition à venir !

Si Bertrix a vécu au rythme de Viva for Life durant toute cette fin d’année 2022, la commune et ses habitants seront vite remis dans le bain de l’opération de solidarité. Et pour cause, la prochaine destination de Viva for Life est connue : Bertrix accueillera à nouveau le Cube et ses habitants en décembre prochain. L’occasion pour les bertrigeois de prouver une nouvelle fois qu’ils ont du cœur.

Une nouvelle réjouissante à bien des égards comme nous l’explique Mathieu Rossignol, le Bourgmestre de Bertrix :