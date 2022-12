La fin du marathon de 144 heures est proche, une bonne nouvelle pour nos animateurs. Mais cela veut aussi dire qu’il ne reste plus que quelques jours pour soutenir la cause.

Depuis le début de la semaine, on a pu mesurer l’urgence d’agir pour les enfants vivant dans la précarité. Nous pouvons les aider. Après la libération de Sara, Ophélie et Adrien par Mosimann, on découvrira le montant final des dons, qui, on l’espère atteindra des records !

Aidez-nous à faire grimper le compteur des dons durant les dernières journées de Viva for Life. Il y a urgence car plus on attend avant d’agir auprès de ces enfants, et plus on met en péril leurs chances d’avoir un avenir meilleur. A cet âge-là, la qualité de l’environnement de l’enfant et ses interactions avec son entourage vont avoir un rôle décisif sur son développement. Faites un don !