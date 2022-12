Viva for Life : découvrez "As It Was" d’Harry Styles en version lyrique et métal

Les nuits dans le cube de Viva for Life sont souvent mouvementées entre invités surprises, activités improbables et fous rires les animateurs n’ont pas le temps de s’ennuyer.

En cette 5e nuit de Viva for Life, Marco a accueilli ses amis PE et les Furious Monique aux voix lactiques pour l’accompagner. Les Furious Monique se sont lancés un défi, reprendre l’hymne de Viva for Life 2022, "As It Was" dans le style préféré des auditeurs.

Ils ont commencé par une reprise lyrique du titre d’Harry Styles. À 2 heures du matin la place des 3 fers était assez vide mais Marco a repéré un vaillant auditeur. Il l’a invité à la boîte à dons pour qu’il puisse proposer un style de musique aux Furious Monique. Résultat, les musiciens vous ont joué une version métal de "As It Was".

Vous nous avez déjà montré à quel point vous êtes généreux ! Continuez comme ça, de nombreux enfants attendent votre aide. Faites un don.