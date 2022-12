Viva for Life : changement d’horaire pour la quotidienne télé du 18 décembre

Ce 18 décembre, la quotidienne de Viva For Life ne se fera pas à 18h30 mais à 20h20 en raison de la finale de la Coupe du monde.

C’est après le JT de 19h30 sur La Une que vous retrouverez Sara De Paduwa, Ophélie Fontana et Marco Leulier pour faire le bilan de ces premières 24 heures dans le cube. Vous retrouverez Anne-Laure Macq et Walid à la présentation pour en apprendre plus sur ce qui s'est passé pendant la première nuit dans ce nouveau cube et combien le Master défi de Raphaël Scaïni a rajouté à la cagnotte.

Et vous pourrez toujours suivre en direct Viva for Life sur La Une à partir de 00h45 pour toute la nuit jusqu’à 11h du matin et les 144 heures sont à suivre en permanence sur Auvio et sur les ondes de Vivacité.