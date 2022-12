Viva for Life, c'est parti : revivez l'entrée des animateurs dans le cube à Bertrix

Cette année c'est Jenifer qui enferme nos 3 animateurs Sara De Paduwa, Ophélie Fontana et Marco Leulier dans le tout nouveau cube de Viva for Life. C'est parti pour 144 heures de direct, enfermés sur la place des 3 Fers de Bertrix, en province du Luxembourg.

Sous les applaudissements de tout le public présent à Bertrix, nos trois animateurs ont rejoint l'entrée du cube. Walid et Anne-Laure Macq vont suivre les nouvelles aventures des 3 animateurs toute la semaine. Ils ont d'ailleurs directement recueilli les premières impressions de Sara De Paduwa, Ophélie Fontana et Marco Leulier, pour qui c'est la 2e édition.

Sara est déjà émue, elle soutient que cette année est encore plus importante que les autres avec tout ce qui se passe depuis 3 ans. Si chaque année, vos dons sont importants, cela fait 3 ans que les situations difficiles s'enchaine : la crise sanitaire en 2020, les inondations en 2021 et l'inflation et la crise énergétique en 2022. Toutes ces conditions rendent la cause de Viva for Life encore plus importante cette année et toute l'équipe compte sur votre générosité.