La période des fêtes de fin d’année est particulièrement difficile à vivre pour les familles précarisées. Pour certaines familles, il est compliqué voire impossible de gâter les enfants. Un cadeau, même à quelques euros, est parfois inenvisageable. Différentes associations tentent de combler ce manque en créant des moments festifs pour ces familles.

Il y a quelques semaines, la maison d’accueil "L’Eglantier" dans le Brabant Wallon a organisé une fête de Saint-Nicolas, les enfants ont pu assister à un spectacle, rencontrer le Grand Saint et même recevoir des cadeaux. Notre journaliste Sophie Merghem était sur place pour recueillir les témoignages des enfants, de leurs parents et des organisateurs de cette Saint-Nicolas.

Après avoir chanté pour faire venir le Grand Saint, les enfants ont tous reçu un cadeau, certains pour la première fois : "j’ai ouvert les yeux et je suis très contente parce que c’est la première fois que j’ai des cadeaux".

L’asbl "L’Églantier", financée par Viva for Life, accueille et héberge 24h/24h des femmes en difficulté et victimes de violences conjugales, seules ou accompagnées de leurs enfants. L’équipe assure l’accompagnement éducatif, médical et scolaire des enfants et offre un soutien à leurs mamans. Lors de la Saint-Nicolas, notre journaliste Sophie Merghem a rencontré l’une des employées qui se confie sur son travail au sein de l’asbl :