Viva for Life : Bertrix accueillera la 10e édition de l’opération

Viva for Life poursuit son tour de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et cette année, direction la province du Luxembourg ! C’est Bertrix qui aura le bonheur d’accueillir cette grande opération caritative au profit de l’enfance précarisée.

Après Liège (2013-2014), Charleroi (2015-2016), Nivelles (2017-2018), Tournai (2019), Bruxelles (RTBF, en mode confiné en 2020), et nos retrouvailles avec le public tournaisien en 2021, c’est donc au tour de Bertrix de recevoir le cube de Viva for Life !

C’est un beau défi pour cette ville plongée au cœur de la vallée de la Semois, d’accueillir à l’aube de Noël, la 10e édition de Viva for Life avec son cube de verre et ses 3 animateurs pour une semaine teintée de générosité.

"C’est avec une immense joie que j’accueille l’édition 'Viva for Life 2022’ qui se déroulera dans notre Commune, a exprimé Mathieu Rossignol, Bourgmestre de Bertrix.

Je veux d’ores et déjà souligner la détermination dont la Cité et les citoyens feront preuve, afin de porter haut ce qui est bien plus qu’une animation, mais avant tout une opération de solidarité en faveur des enfants de notre pays qui vivent dans la précarité et la pauvreté.

La localisation dans notre région d’Ardenne est une première et il va sans dire qu’en ma qualité de Bourgmestre, je suis fier d’envisager, déjà, l’arrivée en décembre du bien connu 'Cube' de l’opération Viva for Life sur la Place des Trois Fers ! L’espace d’une semaine s’entremêleront jeux, challenges, défis et générosité qui, n’en doutons pas, apporteront une importante visibilité pour l’entité bertrigeoise.

Choix judicieux en période de fêtes qui génère également l’envie pour chacune et chacun d’apporter à ceux qui ne vivent pas dans un confort minimum la magie du moment et incite à la Solidarité et aux dons."